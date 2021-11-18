В Ростовской области уже больше двух недель разыскивают 15-летнего подростка

Мальчик ушел из дома и все еще не вернулся. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже больше двух недель разыскивают 15-летнего Артура Хасанова. Мальчик живет в донской столице. Он ушел из дома 1 ноября 2021 года и все еще не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 164 см, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза.

Одет в камуфляжную куртку, черный свитер, черные джинсы, обут в черные кроссовки. С собой черный рюкзак.

Если вы видели подростка или знаете, где он находится, нужно позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ