Из Ростова запустили бесплатные автобусы в оптово-розничный торговый центр «Южный»

.

В Ростове-на-Дону к новому торговому комплексу «Южный» запустили бесплатные автобусы. Транспорт курсирует ежедневно по пяти маршрутам, сообщили в пресс-службе инвестора проекта ГСК «Дон».

Маршруты к рынку организовали в четырех районах Ростова. Так, пассажиров ожидают на остановочных комплексах: «ЦГБ имени Семашко», «площадь Карла Маркса», «ГПЗ-10» и «Пригородный ж/д вокзал».

Автобусы проходят через все основные районы города: Центр, Западный и Александровку. В Батайске остановки делают на «Соленом озере», в поселке «Солнечный», «Авиагородке». В Аксайском районе - в хуторе «Ленина».

Из Ростова к «Южному хабу» начинают поездки с 8 утра, а в обратном направлении - с 10 часов утра.

- На первом этапе бесплатные автобусы будут выполнять по три рейса в обе стороны. Последний - на «Южный» - в пределах с 15.30 до 16 часов. А из торгового центра пассажиры смогут уехать на последнем рейсе с 17.30 до 18.00, - рассказали в пресс-службе инвестора проекта.

В будущем с увеличением спроса на поездки количество маршрутов и их географию собираются увеличить.

Ниже представлены графики движения шести маршрутов из Ростов в ОРТЦ «Южный»

.

.

.

.

.

Фото: пресс-служба ОРТК «Южный»