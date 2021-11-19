Отключение света в Ростове-на-Дону 19 ноября 2021 года: центр города и левый берег останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 19 ноября 2021 года: в центре донской столицы и на левом берегу Дона ожидаются отключения электроэнергии. Без света останутся не только дома, но также кафе и базы отдыха, что может значительно отразиться на их выручке.

Причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 19 ноября, с 9 до 15 часов свет будет отключен на ул. Пушкинская 148-152; пер. Университетский 52, 65, 79, 83, 95; ул. Подтелкова 39-45; пер. Сухумский 2-18.

С 9 до 16 часов электричества не будет на ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39, 20-34; ул. Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С 10 до 12 часов без электроэнергии останутся ул. Левобережная 45-47; Б/о «Химик», кафе «Дон»; кафе «Уикенд».

А 12 до 20 часов отключения ожидаются в пер. Семашко 48, 48А, 48Е, 50, 50А; пер. Газетный 51, 59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 ноября 2021 года: в городе ожидаются массовые отключения.

Горожан ожидают массовые отключения света в средине недели.