20 и 21 ноября в Ростове ожидается сильный ветер c порывами до 20 м/с

Во время непогоды нельзя стоять под деревьями Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 20 и 21 ноября в Ростове-на-Дону ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр предупредили в управлении по делам ГО и ЧС.

Спасатели напоминают: во время непогоды нельзя стоять под деревьями и любыми слабоукрепленными конструкциями, в том числе под рекламными щитами и линиями ЛЭП.

Подходить к оборванным проводам опасно для жизни. При скачках напряжения в помещениях нужно отключать все электроприборы. В случае ЧП следует звонить по телефону «112».

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