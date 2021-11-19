Медицинские шприцы на 3,5 миллиона рублей закупит ростовская больница № 6

Ростовская больница № 6 закупит шприцы на 3,5 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовская городская больница № 6 планирует закупить медицинский шприцы. В общей сложности, на них планируется потратить более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен самим медицинским учреждением. Все желающие принять в нем участие уже подали свои заявки, и в данный момент ведется работа комиссии, в результате которой будет определен победитель. Ему предстоит в течении 2022 года поставлять в больницу 540 тысяч шприцов.

Согласно опубликованной документации, поставка должна осуществляться партиями в течение пяти дней после поступления заказа. Но производить ее необходимо в строго определенное время - с 9 до 16 часов и только в рабочие дни.

Финансирование закупки будет осуществляться из средств, предусмотренных на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования на 2022 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Батайске ищут подрядчика для содержания городских дорог.

Желающие принять участие в конкурсе смогут подать свои заявки до 9 декабря.