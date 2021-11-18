Более 350 поддельных денег обнаружили в банках Ростовской области

Больше всего подделок нашли среди 5-тысячных банкнот Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В банках Ростовской области с июля по сентябрь 2021 года выявили более 350 поддельных денег: 344 банкноты и 8 монет. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает сайт Банка России.

Чаще всего фальшивки находили среди 5-тысячных купюр, таких обнаружили 269 штук. Также признаки «липы» усмотрели в трех банкнотах США.

- Для определения подлинности нужно проверять на купюрах не менее трех защитных признаков. Специальные элементы должны выделять на ощупь, быть видны на просвет и визуально изменяться при наклоне или повороте банкноты, - отметила управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.

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