Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 ноября: автомобилисты встали в семибалльных пробках

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 18 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Лермонтовская, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Нансена, Цезаря Куникова, Шеболдаева, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Доватора, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Спартаковская, Тружеников, Мадояна, Лесопарковая, Зорге и проспектах Коммунистическом и Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, Тарновского-Терлецкого, а также Орбитальная, Обсерваторная, Бодрая, Добровольского, Фурмановская, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Казахская, Селиванова, Пановой, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, Мясникова, Вересаева, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском и Сальском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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Городские заторы на дорогах оценены в семь баллов.