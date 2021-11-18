В Ростовской области крупные штрафы заплатят 20 УК за некачественную дезинфекцию

В Ростовской области УК заплатят крупный штраф за плохую дезинфекцию Фото: Правительство РО

В донском регионе руководителям 20 местных управляющих компаний предстоит выплатить 500 тысяч рублей за некачественную дезинфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Материалы переданы в суд для определения мер административного воздействия. Решением суда 20 управляющих компаний были оштрафованы на общую сумму более 500 тысяч рублей, 47 компаниям вынесены предупреждения. Ряд дел в настоящее время находится на рассмотрении, - сообщил замглавы донского министерства ЖКХ Александр Кадетов.

Проверки стали проводиться после жалоб местных жителей на то, что УК не проводят дезинфекцию общественных пространств в многоэтажках донской столицы. К настоящему времени нарушения уже выявлены в МКД на проспектах Шолохова, 130, и 40-летия Победы, 53В. В отношении УК, обслуживающих эти дома, составят протоколы об административном правонарушении.

Напомним, что дезинфекция подъездов, лифтов и прочего должна проводиться как минимум, один раз в сутки.

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Нарушителей не стали штрафовать.