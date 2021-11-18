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Общество18 ноября 2021 17:41

"Волшебный мир Пятигорья" откроют для себя ростовчане при помощи нового железнодорожного тура

Туристы смогут побывать во всех городах курортной зоны Минвод
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Железнодорожный тур отправит ростовчан в КавМинводы

Железнодорожный тур отправит ростовчан в КавМинводы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дончане в середине декабря смогут отправиться в железнодорожный тур и окунуться в «Волшебный мир Пятигорья». Тур запланирован на промежуток с 16 по 19 декабря. Туристам предоставится великолепная возможность посетить все города курортной зоны Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщили в донском министерстве транспорта.

- В сопровождении профессионального гида они увидят главные достопримечательности региона в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске, а также попробуют воду из знаменитых минеральных источников, - говорится в тексте сообщения.

Из донской столицы в Пятигорск и в обратном направлении туристы отправятся на дневном поезде «Ласточка», а передвигаться между городами во время экскурсии будут на современных пригородных экспрессах.

Стоимость поездки начинается от 13 800 рублей. В стоимость входят путь на поезде, экскурсии, питание и проживание в гостинице. К достопримечательностям туристов будут подвозить автобусы.

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