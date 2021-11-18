В Таганроге число вакцинированных перевалило за сотню

Вакцинацию в Таганроге прошли более сотни человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Таганроге Ростовской области вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли уже более сотни человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

К настоящему времени прошедших вакцинацию местных жителей зафиксировано 100 647 человек. Полностью завершили введение вакцины 79 651 человек. Ревакцинироваться удалось уже 2 359 местным жителям.

- Прививку против коронавирусной инфекции в городе можно сделать в 14 стационарных и 9 мобильных пунктах, на очереди – открытие еще 2 пунктов вакцинации. Кроме того, вакцинация проводится мобильными медицинскими бригадами по заявкам предприятий и организаций, - напомнили в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 34 человека умерли в Ростовской области из-за COVID-19.

Речь идет о 23 женщинах и 11 мужчинах.