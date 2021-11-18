В Новочеркасске на содержание светофоров потратят более 780 тысяч рублей

В Новочеркасске нашли подрядчика для содержания светофоров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске проведут работы по содержанию светофоров. На эти нужды будет потрачено 780,7 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом ЖКХ и благоустройства. Изначальная сумма, которую планировалось выделить - 862,6 тысяч рублей. Все желающие уже подали заявки на участие, а комиссия определила победителя, который стал ООО "Дортехсигнал". Теперь он должен будет привести в порядок городские светофоры.

Финансирование проекта будет идти исключительно из местного бюджета. А выполнить работы, согласно документации, следует до 25 декабря.

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Желающие принять участие в конкурсе смогут подать свои заявки до 9 декабря.