Таганрогская больница получила новый цифровой рентген-аппарат

В Таганроге местная больница получила новый рентген-аппарат Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге больница № 7 получила новый цифровой рентген-аппарат. Функционировать он начал с четверга, 18 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Этот аппарат обладает высокой разрешающей способностью. Это позволяет делать более высококачественные и детализированные снимки. На новое оборудование было потрачено более 11 миллионов рублей. Деньги на его приобретение были выделены из областного и местного бюджетов.

А также областное правительство выделило 9,5 миллионов рублей на приобретение концентраторов кислорода, средств индивидуальной защиты, рециркуляторов воздуха, а также дизельного генератора. В настоящее время проводится закупка, и в скором времени оборудование уже поступит в больницу.

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