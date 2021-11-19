В Ростове на выходных - 20 и 21 ноября - пройдет дождь

В субботу температура воздуха должна установиться в районе +8 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону на выходных - 20 и 21 ноября - будет облачно, возможен небольшой дождь. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Осадки в донской столице ожидаются уже в субботу, 21 ноября. В этот день температура воздуха должна установиться в районе +8 градусов. В воскресенье, по прогнозу, выглянет солнце, термометры покажут +9 градусов. Ночью обещают от +5 до +7.

Также завтра и после завтра будет дуть юго-западный ветер в 6-8 м/с. При этом ранее ростовчан и жителей города предупредили, что непогода может разгуляться и тогда порывы будут достигать 20 м/с.

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