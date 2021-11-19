650 случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области к утру 19 ноября

Лечение в стационарах получают 4586 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 650 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 4007. Об этом утром 19 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 198. На втором месте находятся Шахты, там 33 случая. Далее идут Таганрог - 32, Волгодонск - 28, Аксайский район - 18, Новочеркасск - 17, Азовский район - 16, Красносулинский район - 15, город Гуково - 14, Зимовниковский, Миллеровский и Октябрьский районы - по 12.

В городе Зверево, Новошахтинске и в Сальском районе по 11 заболевших, по 10 в Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Мясниковском и Неклиновском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Веселовском, Матвеево-Курганском, Пролетарском, Родионово-Несветайском, Советском и Усть-Донецком районах.

Лечение в стационарах получают 4586 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 393.

Зарегистрировали еще 36 смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. Это 19 женщин 42, 46, 47, 51, 55, 56, 63, 65, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 85 лет, а также 17 мужчин 36, 42, 47, 53, 57, 66, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 86, 89, 92 лет, у всех были хронические заболевания. Всего пандемия унесла жизни 8314 жителей Дона.

В лабораториях региона за прошедшие 24 часа провели 14552 теста. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 324,94.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1784,12 тысячи человек, за сутки - 5688. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1708,32 тысячи человек, за сутки - 8400.

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