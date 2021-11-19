Еще 36 пациентов с COVID-19 скончались в Ростовской области

Лечение в стационарах сейчас получают 4586 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 36 смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Ростовской области. Информацию об этом сегодня, 19 ноября, опубликовали на сайте донского правительства.

Так, за сутки зарегистрировали гибель 19 женщин от 42 до 85 лет и 17 мужчин от 36 до 92 лет. У них были хронические заболевания, отмечают власти. Всего пандемия унесла жизни 8314 жителей Дона.

Лечение в стационарах сейчас получают 4586 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 393.

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