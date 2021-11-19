Дело о хищении газа на 46,3 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

Злоумышленники в течение нескольких лет занижали показатели потребленного ресурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области индивидуального предпринимателя и инженера предприятия ООО «ПК «Кундрат» заподозрили в хищении газа на 46,3 млн рублей. Расследование уголовного дела завершили и передали все материалы для окончательного вердикта, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дело о краже в особо крупном размере завели после махинаций в одной из донских организаций. Злоумышленники в течение нескольких лет - с сентября 2016 года по март 2020 года - специально занижали показатели потребленного ресурса. Это делали для того, чтобы сэкономить деньги.

- В итоге после всех манипуляций поставщику не заплатили за газ объемом в 6 057,475 кв. метров. Ближайшее слушание по делу должны провести 23 ноября, - добавили в пресс-службе судов региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На усовершенствование газификации в Белокалитвинском районе потратят почти шесть миллионов рублей

Деньги выделят из областного и районного бюджетов (подробности)