11 млн рублей направят на закупку вакцины от гриппа в Ростовской области

Всего нужно привить не менее 60% населения Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти выделят медучреждениям Ростовской области более 12 млн рублей. Основную часть из этой суммы - около 10,9 млн рублей - должны потратить на закупку вакцины от гриппа. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает сайт донского правительства.

- Благодаря приобретённым вакцинам будет привито еще около 45 тысяч человек. Кроме того, за счет средств федерального бюджета в регион поставят 2 млн доз вакцин. Всего нужно привить не менее 60% населения, - уточнили власти.

Также из указанных 12 млн рублей миллион потратят на электромиограф для областной больницы №2. Оставшиеся средства пойдут на бактерицидные лампы для ЦРБ Волгодонского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области у детей начали выявлять гонконгский грипп

При этом заболеваемость разными типами гриппа среди детей сейчас не превышает эпидпорог (подробности)