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Происшествия19 ноября 2021 11:10

В Ростовской области уже неделю ищут 13-летнюю Анастасию Наугольнову

Приметы: рост 165-168 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, зеленые глаза
Ангелина СКИБА
13 ноября девочка ушла из дома в поселке Коксовый. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

13 ноября девочка ушла из дома в поселке Коксовый. Фото: поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже неделю разыскивают 13-летнюю жительницу Белокалитвинского раойна. Анастасия Наугольнова 13 ноября ушла из дома в поселке Коксовый и все еще не вернулась. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 165-168 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в красную болоньевую куртку и черные джинсы, обута в сапоги.

Если вы видели Анастасию Наугольнову или знаете, где она находится, нужно позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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