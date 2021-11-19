3 года колонии за взятку получил бывший сотрудник Минприроды в Ростовской области

Экс-чиновник ждал суда под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области бывший сотрудник Минприроды получил за взятку 3 года колонии общего режима и штраф в 559 тысяч рублей. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Как пояснили в ведомстве, мужчина был главным специалистом волгодонского отдела управления экологического надзора. В 2020 году он потребовал ежемесячные отчисления у бизнесмена, который занимался сбором и обработкой камня.

За 20% от прибыли злоумышленник пообещал не проводить проверки и не привлекать к административной ответственности. Однако позже этот нелегальный заработок вылился в уголовное дело - сотрудника поймали прямо во время получения взятки в 55 тысяч рублей. После этого мужчину взяли под стражу.

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