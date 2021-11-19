Стало известно, сколько платят проверяющему QR-коды в Ростовской области

Чаще всего QR-коды на входе проверяют администраторы или охранники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с введением QR-кодов организации начали искать специалистов, которые на входе могли бы проверять сертификаты, справки и температуру у посетителей.

Так произошло и с одним из торговых центров в Аксайском районе. Как минимум на двух разных интернет-площадках сотрудники ТЦ разместили однотипные объявления с вакансией «проверяющего QR-коды».

Будущему сотруднику предлагают работать по графикам 2/2 или 3/3. За смену обещают 1900 рублей. Всего можно заработать до 30 тысяч рублей. Каких-то требований к опыту кандидатов не указали.

К слову, это пока единственное подобное объявление в сети, но время диктует свои условия, и, возможно, в будущем таких вакансий станет больше. Пока же владельцы бизнеса пытаются обходиться своими силами и возлагают новые обязанности по контролю на своих администраторов или охранников.

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