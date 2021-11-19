В Калмыкии прошли учения спасателей и сотрудников госавтоинспекции

В Калмыкии прошли тактические учения. Фото: ГУ МЧС по РК

В Республике Калмыкия прошли учения сотрудников МЧС и ГИБДД. В них также приняли участие служба скорой медицинской помощи и дорожные службы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Тактические учения по устранению снежных заносов проходили вблизи поселка Вознесеновка. Участникам была дана следующая вводная - в МЧС поступило сообщение о том, что из-за сильного снегопада и гололеда на Федеральной трассе Р-216 образовался затор протяженностью около двух километров. На момент звонка там якобы находились больше 30 машин, из них два рейсовых автобуса. В условиях непогоды на дороге оказались заблокированы 150 человек из них десять - дети.

После объявления вводной участники учений оперативно выдвинулись в район ЧС для ликвидации ее последствий. Там для попавших в «снежный плен» автомобилистов и их пассажиров оборудовали мобильный пункт питания и обогрева.

- В целом учения прошли успешно, была проведена проверка готовности сил и средств, взаимодействующих организаций по оказанию помощи людям, пострадавшим в учебной ЧС. Также отработана слаженность действий, выработан единый подход к проведению операций по спасению людей, оказанию им помощи, - говорится в тексте сообщения.

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В них приняло участие 150 человек и задействовано 12 единиц специальной автотехники.