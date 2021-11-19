"Сногсшибательная леди": внешний вид Виктории Лопыревй в очередной раз покорил ее подписчиков

Виктория Лопырева в очередной раз очаровала подписчиков. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовчанка Виктория Лопырева в очередной раз покорила подписчиков своим великолепным образом. Красотка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм снимки с совместного вечера с друзьями.

На фото была запечатлена сама Вика и трое ее приятелей. Судя по заднему фону фотографии, компания в Дубае посетила концерт какой-то популярной группы. Молодые люди в кадре счастливо улыбались. Самой широкой, как всегда оказалась белоснежная улыбка Виктории Лопыревой. Эффектный вечерний макияж блондинки и ее виднеющееся черное платье с серебристыми вставками не смогли оставить равнодушными ее подписчиков.

"Сногсшибательная леди", "Виктория, вы просто солнышко", "Какая вы красивая", "Вы украшение любого праздника", "Вы светитесь от счастья", "У вас самая красивая улыбка", - завалили Викторию комплиментами поклонники.

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Виктория Лопырева показала снимки с отдыха.