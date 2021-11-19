Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 13:17

"Сногсшибательная леди": внешний вид Виктории Лопыревй в очередной раз покорил ее подписчиков

Девушка поделилась снимками с "посиделок" с друзьями
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Виктория Лопырева в очередной раз очаровала подписчиков. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Виктория Лопырева в очередной раз очаровала подписчиков. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Ростовчанка Виктория Лопырева в очередной раз покорила подписчиков своим великолепным образом. Красотка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм снимки с совместного вечера с друзьями.

На фото была запечатлена сама Вика и трое ее приятелей. Судя по заднему фону фотографии, компания в Дубае посетила концерт какой-то популярной группы. Молодые люди в кадре счастливо улыбались. Самой широкой, как всегда оказалась белоснежная улыбка Виктории Лопыревой. Эффектный вечерний макияж блондинки и ее виднеющееся черное платье с серебристыми вставками не смогли оставить равнодушными ее подписчиков.

"Сногсшибательная леди", "Виктория, вы просто солнышко", "Какая вы красивая", "Вы украшение любого праздника", "Вы светитесь от счастья", "У вас самая красивая улыбка", - завалили Викторию комплиментами поклонники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Эмиратов на Камчатку: «Мисс Россия» проводит удлиненные выходные в заповедной природе.

Виктория Лопырева показала снимки с отдыха.