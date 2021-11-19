"Незабываемый день": чувственный поцелуй с подругой продемонстрировала ростовская звезда Playboy Мария Лиман

Ростовчанка Мария Лиман показала эффектный поцелуй с подругой. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм

Ростовская звезда Playboy Мария Лиман продемонстрировала своим истосковавшимся подписчикам чувственны поцелуй с подругой и их "незабываемый день". Снимки и видео нарезку красотка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Похоже, девушки встретились в одном из пригородов Лондона после долгой разлуки. На фото подруга ростовчанки Рания с чувство целует в губы закрывшую глаза Машу в полупрозрачной черной кофте и коротенькой юбке в клеточку. Все чувства девушек в этот момент отображались на их лице. После поцелуя девушки отправились гулять по городу и довольно весело провели время.

После просмотра первого снимка у подписчиков звезды журналов для взрослых возник лишь один вопрос - почему Мария до сих пор в одежде. Ростовчанка настолько приучила их к своим обнаженным и полуобнаженным фото, что видеть ее одетой для них немыслимо. Один из поклонников Марии поинтересовался, не сменила ли девушка ориентацию, но та отбила его нетактичный вопрос ответом: "Мы мальчиков тоже любим!"

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