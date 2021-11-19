"Ушла к подруге и пропала на шесть часов": Полина Диброва пообещала подарок тому, кто угадает, чем она занималась

Полина Диброва заинтриговала подписчиков. Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм

Ростовчанка Полина Диброва рассказала о свое недавнем увлекательном путешествии к подруге, но до сих пор для подписчиков остается тайной, чем же девушки все-таки занимались.

Диброва опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм новое фото, которое наверное, должно подсказать подписчикам правильный ответ на вопрос об их времяпрепровождении. Красотка сидела в нестандартном белоснежном кресле довольно внушительных размеров, которое больше походило на ванную-джакузи.

- Немного из сегодняшнего дня. Пришла к подруге и пропала на шесть часов. Сама не поняла - как такое может быть? Улетела в космос. Какие предположения? Что мы с ней делали? Кто отгадает с меня презент, - заинтриговала подписчиков Полина Диброва.

В комментарии тут же посыпалось множество вариантов: пели, танцевали, готовили, фотографировались, говорили по душам, делали бьюти-процедуры. Но ни один из них ростовчанка пока не отметила, как правильный.

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