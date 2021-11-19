18 медработников Ростовской области наградили за вклад в борьбу с COVID-19

Награды получили в том числе 7 ростовчан. Фото: сайт правительства РО

По указу Владимира Путина 18 медработников Ростовской области удостоили государственных наград за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженность при исполнении врачебного долга. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает сайт донского правительства.

Так, 8 специалистам вручили Орден Николая Пирогова, а еще 10 человек получили медаль Луки Крымского. Отметили медиков Волгодонска, Каменска-Шахтинского, Таганрога, Орловского, Морозовского районов и Ростова-на-Дону.

При этом 7 из 18 медиков сейчас работают в донской столице. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации уточнил, что в ЦГБ имени Семашко наградили заведующую отделением Наталью Романову, начальника госпиталя Ольгу Шмайленко и медсестер Елену Верниченко, Ирину Ляхову и Ольгу Шаталову. А в госпитале горбольницы №20 лучшими стали врач Максим Ткачев и лаборант Ольга Ковтонюк.

- Выражаю каждому из медицинских работников свою признательность и благодарю за высокий уровень профессионализма. Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов, - написал в Instagram Алексей Логвиненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин наградил орденом Пирогова главного врача роствоской больницы №1

Дмитрий Сизякин возглавляет медучреждение с 2013 года (подробности)