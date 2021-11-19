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Общество19 ноября 2021 14:43

Калмыкия стала одним из регионов с наименьшим приростом коронавирусных больных

Сейчас этот показатель составляет 0,11%
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Калмыкии наименьший прирост коронавирусных больных за сутки по России

В Калмыкии наименьший прирост коронавирусных больных за сутки по России

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Республика Калмыкия попала в список регионов регионов с наименьшим суточным приростом больных, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Стоит отметить, что регион стал лидером среди этих показателей. Такую статистику предоставили эксперты всероссийского оперативного штаба по борьбе с опасным вирусом.

Стоит отметить, что в настоящее время прирост зараженных в регионе в сутки всего 0,1%.

- Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Калмыкия - 0,1% , Республика Алтай - 0,2%, Москва - 0,18, Камчатский край - 0,21%, - говорится в тексте сообщения.

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650 случаев COVID-19 подтвердили в Ростовской области к утру 19 ноября.

Новых заболевших обнаружили в 55 территориях региона.