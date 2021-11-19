Во время ветра опасно парковаться вблизи деревьев и рекламных щитов Фото: Иван МАКЕЕВ

Водителей и пешеходов Ростовской области предупредили об ухудшении погоды. На выходных - 20 и 21 ноября - ожидаются осадки, также может усилиться ветер. В таких условиях нужно быть предельно внимательными и осторожными.

- В непогоду нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Следует увеличить дистанцию и боковой интервал, скорость должна быть безопасной для маневров. При сильном ветре машина может опрокинуться. По возможности, лучше воздержаться от дальних поездок, - порекомендовали в отделе пропаганды УГИБДД.

Стоит помнить, что во время ветра опасно парковаться вблизи деревьев, рекламных щитов и других конструкций. Кроме того, при переезде глубоких луж машина может попасть в аквапланирование и потерять сцепление шин с асфальтом.

- Пешеходам тоже стоит быть более внимательными. При переходе проезжей части нужно снять капюшон, убедиться, что водитель заметил вас и успевает остановиться, чтобы уступить дорогу, - добавили в УГИБДД.

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