"Мисс Россия" Татьяна Котова взбудоражила поклонников волнующим снимком

Ростовчанка Татьяна Котова никак не хочет отпускать лето. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

"Мисс Россия" Татьяна Котова даже в преддверии зимы не устает радовать своих подписчиков эффектными летними фотографиями. Очередной новый снимок девушка опубликовала в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

На нем Татьяна была запечатлена сидящей на невысокой каменной стене на фоне неба и небольших холмов. На девушке - нежно-розовый костюм, состоящий из топа и юбки-миди с волнующим разрезом. На ногах ростовчанки красовались босоножки под цвет наряда. Волосы девушки трепал легкий ветерок, а фигура освещалась ярким летним солнцем.

- По прогнозу в Москве завтра 70% осадков снега, а послезавтра все 100%. Хотелось бы, чтобы синоптики ошибались, но зима близко - пора утепляться и быть осторожнее на дорогах. Пока это все новости к этому часу. А вообще у меня вопрос, какие фотки выкладывать? Можно еще летние или уже только в одежде? - поинтересовалась у подписчиков Татьяна Котова.

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