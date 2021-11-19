Священник, болевший коронавирусом, скончался в Таганроге

40 лет Александр Клюнков прослужил Русской православной церкви. Фото: официальный сайт Ростовской-на-Дону епархии

Бывший настоятель храма святителя Николая Чудотворца в Таганроге - протоиерей Александр Федорович Клюнков после тяжелой болезни, обострившейся в результате коронавируса, скончался на 72 году жизни.

- Для многих священников и прихожан отец Александр был наставником, духовным отцом, другом, соратником в добрых делах, человеком, внесшим неоценимый вклад в развитие города, возрождение православной веры в годы перестройки, - рассказали в Ростовском-на-Дону епархиальном управлении. - Его запомнят как воссоздателя храма святителя Николая Чудотворца из полуразрушенного состояния.

Отец Александр 40 лет прослужил Русской православной церкви, из которых четверть века посвятил храму святителя Николая Чудотворца в Таганроге и 17 лет был благочинным Таганрогского округа. Только тяжелая болезнь заставила отца Александра оставить службу.

Протоиерей Александр будет похоронен на Аллее почетных захоронений Николаевского кладбища города Таганрога.

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