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Общество19 ноября 2021 16:42

В Ростовской области назвали победителей конкурса "Кадровик Дона 2021"

Первое место заняла Нина Бастанжиева
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области подвели итоги конкурса "Кадровик Дона 2021"

В Ростовской области подвели итоги конкурса "Кадровик Дона 2021"

Фото: Правительство РО

В донском регионе подвели итоги конкурса «Кадровик Дона 2021». Стоит отметить, что он проходит традиционно каждый год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Это мероприятие проводит региональный информационный центр «Информ-групп», поддержку осуществляет министерство труда и социального развития Ростовской области. Участниками конкурса становится специалисты кадровой сферы: специалисты, занимающиеся кадровым делопроизводством, трудовым правом, управлением персоналом.

В этом году в конкурсе поучаствовали 240 человек. Но первый этап оказался по силам лишь 145 участникам. Они смогли правильно ответить на вопросы по профтематике на онлайн-тестировании. Затем участники решали четыре практических ситуации по кадровой деятельности.

Первое место в состязании заняла сотрудница ООО «ДНГБ» Нина Бастанжиева. Также в тройку лидеров вошли Ольга Истомина (ООО «ВЕГА») и Ирина Радаева (Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К.Кортунова).

- Роль кадровой службы в успешном развитии предприятий очень велика. Ведь от того, насколько правильно подготовлен персонал, зависит дальнейшее благополучие предприятия, - отметила Елена Елисеева, министр труда и социального развития Ростовской области.

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Глава региона Василий Голубев выразил уверенность, что идеи участников состязания позволят изменить к лучшему жизнь в городах и селах.