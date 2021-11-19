В Таганроге скончался настоятель городского храма Святителя Николая

В Таганроге умер настоятель Никольской церкви. Фото: сайт храма

В Таганроге ушел из жизни настоятель Никольского храма города Таганрога Александр Клюнков. Об этом сообщается на сайте храма. Митрофорный протоиерей скончался в четверг, 18 ноября в возрасте 72 года.

- Для многих священников и прихожан отец Александр был наставником, духовным отцом, другом, соратником в добрых делах, - говорится в тексте сообщения.

Александр появился на свет еще 15 июня 1950 года. Он окончил среднюю школу № 26, после этого поступил на экономический факультет РИНХа, и Одесскую духовную семинарию. За время своей службы он получил ордена «За веру, Дон и Отечество», «Святого князя Владимира», «Преподобного Святого Сергия Радонежского» и другое.

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