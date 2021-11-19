В Ростове запланировали запустить скоростные трамваи

В Ростове появится скоростной трамвай. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстагарам

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках "Транспортной недели" подписал соглашение с генеральным директором «Синара-ГТР» Евгением Васильевым о совершенствовании ростовской трамвайной сети. Сообщил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

В связи с этим в городе планируется переложить более 120 километров трамвайных путей, а также будут куплены новые трамваи и установлены 250 остановок. На реализацию проекта властям уже выдали кредит в 15,4 млрд рублей.

- Это самый масштабный транспортный проект в новейшей истории города. Он позволит ускорить движение трамвая с существующих 11,2 км/ч до 23 км/ч. Это больше чем в два раза, - написал Логвиненко

Также сити-менеджер утверждает, что такое развитие транспортной сети поможет сократить общее время в пути. Если сейчас горожане тратят на дорогу около полутора часов, то после модернизации их путь будет укладываться максимум в 35 минут.

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