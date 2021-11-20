Синоптики рассказали, когда в Ростовскую область придут лютые морозы

Похолодание придет в январе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовском гидрометцентре сообщили, когда в Ростовскую область придут сильные морозы. Как будет меняться температура зимой, рассказала ведущий синоптик Ольга Чупрова.

— В декабре температура будет колебаться от минуса к плюсу, в среднем от -3 до +3 градусов, дожди и мокрый снег, а в северных районах ожидается -12, – приводит слова Чупровой Donday.ru.

Похолодание придет в область во второй половине января и сохранится в первой половине февраля. Температура будет составлять от -9 до -15, местами — до -18 — 25 градусов. В северо-восточных районах столбик термометра может опуститься до -29 градусов.