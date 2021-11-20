Рыбоводческий комплекс в Ростовской области продают через соцсети

Рыбоводческое хозяйство расположено в Семикаракорском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области рыбоводческий комплекс в Семикаракорском районе продают через соцсети. Предложение разместили в сервисе «Объявления Вконтакте».

Стоимость комплекса продавцы оценили в 185 млн рублей. Площадь хозяйства — 555 га, зеркала прудов 450 га. Мощность предприятия достигает тысячи тонн товарной рыбы: карпа, белого амура, толстолобика. В объявлении говорится, что вложения могут окупиться в срок от трех до пяти лет.

В объявлении также указан продавец — ООО «РыбИнвестАгро». По данным из открытых источников, организация была зарегистрирована в 2005 году, ее основной вид деятельности — прудовое рыболовство.