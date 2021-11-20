Еще 654 человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Вылечились 614 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области еще 654 человека заразились коронавирусом. Данные о заболеваемости публикует донское правительство.

За сутки случаи заболевания выявили в 55 городах и районах области. Общее число инфицированных достигло 169 044.

Лечение в ковидных госпиталях проходят 4 518 пациентов. 49 из них находятся в тяжелом состоянии — их состояние поддерживают инвазивные аппараты искусственной вентиляции легких. 372 человека подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ.

От коронавируса вылечились еще 614 пациентов. За все время пандемии выздоровели 143 837 человек.

Скончались 39 заболевших. Это 22 женщины в возрасте от 52 лет до 91 года и 17 мужчин — от 42 до 90 лет. Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Общее число жертв ковида достигло 8 353 человек.