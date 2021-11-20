Отключения света в Ростове на неделю 22 — 26 ноября: где и когда

Отключения связаны с техобслуживанием оборудования.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Отключения света в Росотове на неделю 22 — 26 ноября: рассказываем, где и когда. Список адресов публикуем компания «Донэнерго».
22 НОЯБРЯ
С 8.00 до 17.00
ул. Подъездная 2-4А; ул. Шеболдаева 26-32А; пер. Педагогический 30-48, 33-47;
С 9.00 до 17.00
ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; ул. Лелюшенко 19Ж, 19К; ул. Каскадная 260; пер. Днепровский 141; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. 3-я Левая 1-41, 2-40; 5-я улица 1-9; ул. Красноаксайская 28-32; ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-9, 2-28; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-40; ул. Солидарности 1-125, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72; ул. А. Блока 1-39, 2-36; ул. Шатурская 1-21, 2-16; ул. Я. Колоса 9-25, 10-30; пер. Гельца 17-35, 12-26; ул. Чистопольская 1-13, 2-48; ул. Балка; ул. Смены 9-19, 2-26; ул. Раздорская 1-9; пер. Каменский 1-9, 2-10; пер. Мигулинский 1-9, 2-12; пер. Гуковский 1-7, 2-10;
С 9.00 до 15.00
ул. Локомотивная 1-39; пер. Приволжский 2-6а, 14, 16, 1-9, 9а; ул. Катаева 9-65, 2-24, 32-40; ул. Черепахина 5-31, 2-14; ул. Н.Ополчения 12-26; ул. Варфоломеева 1-13, 12-32; пер. Пешеходный 1-9, 2-12
23 НОЯБРЯ
С 9.00 до 17.00
просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10,7-11; пер. Столярный 1-11,2-12; просп. Мира 11-21; ул. Промышленная 1-35,24-42; ул. Инструментальная 11-23
С 9.00 до 15.00
ул. Катаева 125-155, 100-124; ул. Черепахина 72-94; 2-ой переулок 13-19, 12-16; ул. Катаева 91-123, 68-98; ул. Варфоломеева 51-75, 58-92; 2-ой переулок 1-11, 2-160; ул. Варфоломеева 79-97, 94-128; ул. Малюгиной 63-83, 44-68; пер. Скрыпника 1-11, 2-10; пер. Гвардейский 27-37; пер. Ученический 1-21, 2-20; ул. Филимоновская 2-18; ул. Эстонская 1-47; 1-й переулок 1-9, 2-12; ул. Сиверса 14-16, 30
24 НОЯБРЯ
С 9.00 до 16.00
ул. Восточная 2-20, 9-13, 31-37, 30-48; просп. Кировский 88-90; ул. М.Горького 206, 214, 243-245; ул. Красноармейская 119;
С 8.30 до 16.00
просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 86-118, 31-67; ул. Равенства 69-89, 66-84; ул. Новостроевская 153-171, 162-180; пер. Молочный 89-93, 64-68; ул. Б.Садовая 79-83; ул. Чехова 31-35, 48-52
С 9.00 до 17.00
ул. Лихачёва 15-35, 12-42; ул. 12 декабря 51-69, 70-92; ул. Карбышева 33-41; ул. Грисенко 16-40; ул. Пахотная 1-31, 20-86; просп. 40 Лет Победы 150-162; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 2-116, 1-101; ул. А. Блока 43-57, 40-56; пер. Норильский 15-31,38-64; пер. Рационализаторский 51-73, 38-62; пер. Ягодный 1-47, 2-32; ул. Нансена 99-109
С 9.00 до 15.00
ул. Текучева 112/1; ул. Народного Ополчения 25
С 8.30 до 16.00
просп. 40 Лет Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84
25 НОЯБРЯ
С 9 до 16.00
ул. Восточная 11-13, 31-37; пер. Крепостной 103А, 105/48; ул. Красноармейская 240; ул. М.Горького 206, 214, 243-247; ул. Б.Садовая 79-83; ул. Чехова 31-35, 48-52
С 9.00 до 17.00
просп. 40 лет Победы 63/5, 65/5, 67/6, 67/7, 69/3, 69/4, 69/5; ул. Алябьева 19-35, 10-40; ул. Мусоргского 2-14; ул. Каштановая; ул. Липовая; ул. Гераневая; пер. Врубеля 1-19, 2-20; пер. Васнецова 1-15, 10-16; ул. Шостаковича 1-13
26 НОЯБРЯ
С 9.00 до 16.00
ул. Богданова 20-54, 21-71; ул. Подвойского 14-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 77-129, 78-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138
С 9.00 до 17.00
ул. Цезаря-Кунникова 14-26 , 11-21; ул. Немировича-Данченко 41-75, 44-74; ул. Калитвинская 11-17; ул. Подъездная 1-35, 2-28; ул. Шеболдаева 28-32; пер. Педагогический 30-48, 33-47; пер. Каляевский 36-54, 29-47; пер. Орджоникидзе 24-54, 51-69; пер. Ашхабадский 23-55, 22-40; пер. Боевой 46-64, 37-55