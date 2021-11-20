Власти намерены исключить возможность точечной застройки в Ростовской области

Закон о "Комплексном развитии территорий" был принят в 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области хотят исключить возможность точечной застройки. Комплексное развитие территорий обсудили на заседании круглого стола в региональном Законодательном собрании.

Зампредседателя комитета по строительству Михаил Сапрыкин считает, что благодаря закону о «Комплексном развитии территорий» и изменениям в Градостроительный и Жилищный кодексы власти могут регулировать областного законодательство в этой сфере, в том числе и в борьбе с точечной застройкой.

— Сама жизнь нас подталкивает к тому, что мы должны уходить от точечной застройки и приходить к по-настоящему комплексному развитию территорий. Уже на первых этапах строительства мы должны четко понимать, какие коммуникации мы должны подвести к новому микрорайону, — прокомментировал Михаил Сапрыкин.

Напомним, федеральный закон о «Комплексном развитии территорий» был принят в декабре 2020 года. Его главные задачи — развитие городов и поселения, а также повышение комфорта городской среды.