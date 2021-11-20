В Ростовской области более 20 военных оказались под следствием за дачу взяток

Военного, получившего взятки, приговорили к двум годам лишения свободы. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростовской области 22 человека оказались под следствием после того, как дали взятку, чтобы поступить на курсы по подготовке прапорщиков и офицеров. Об этом сообщается в документах Ростовского гарнизонного суда.

С марта по сентябрь они платили военному одного из батальонов обеспечения ЮВО Павлу Титову. Он обещал, что поспособствует их зачислению в списки кандидатов для направления на курсы. Выпускники этих курсов могли стать младшими офицерами и прапорщиками. За услуги Титову передали разные суммы от 55 до 200 тысяч — всего он заработал 2,8 миллиона рублей.

Однако об уговоре стало известно. В отношении Титова возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В июле его приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

По данным «Коммерсанта», взятки осужденному передавали военные-контрактники Южного военного округа. Им назначили наказание в виде штрафов.