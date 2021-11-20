В Ростовской области зафиксирован абсолютный рекорд по смертности от коронавируса

За сутки скончались 39 зараженных. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса. Число подтвержденные летальных случаев оказалось самым большим с начала месяца.

По данным на 20 ноября, скончались 39 заболевших. Подтвердилась смерть 22 женщин в возрасте от 52 до 91 года. Жертвами ковида стали 17 мужчин, младшему из которых было 42 года, старшему — 90 лет. У всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

Ранее самое большое число смерти от ковида регистрировалось 1 ноября. Тогда от опасной инфекции скончались 32 человека.

За время пандемии от коронавируса умерли 8 353 жителя Ростовской области. Общее число зараженных за все время достигло 156717.