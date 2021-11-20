В Ростовской области из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра могут достигать 15 - 18 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Ухудшение погоды ожидается 21 ноября, сообщает донское управление МЧС.

Из-за усиления ветра ожидается повышение уровня воды в реке Дон. У Азова вода может достигать неблагоприятных отметок.

— ГУ МЧС России по Ростовской области рекомендует быть внимательными и осторожными, — говорится в сообщении.

По данным ростовского гидрометцентра, 21 ноября в Ростове порывы ветра могут достигать 8 — 13 метров в секунду. Ночью ветер может усилиться до 15 — 18 метров в секунду.