Многокилометровые пробки образовались на въезде и выезде из Ростова-на-Дону

Пробки зарегистрированы возле Мясниковского района и Батайска.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На выездах из Ростова-на-Дону образовались многокилометровые пробки. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Яндекс.Карты».
Движение затруднено на пересечении на кольце на въезде из Мясниковского района, на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Пробка протянулась от кольца до проспекта Горшкова — по Таганрогской.
Фото: yandex.ru/maps.
Еще одна пробка зарегистрирована в районе «Мегамага». Водителям сложно проехать по Восточному шоссе до Батайска. По данным сервиса, затор возник из-за поломки машины у одного из водителей.
Фото: yandex.ru/maps.