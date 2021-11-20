Многокилометровые пробки образовались на въезде и выезде из Ростова-на-Дону

Пробки зарегистрированы возле Мясниковского района и Батайска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выездах из Ростова-на-Дону образовались многокилометровые пробки. О ситуации на дорогах сообщает сервис «Яндекс.Карты».

Движение затруднено на пересечении на кольце на въезде из Мясниковского района, на пересечении улиц Малиновского и Таганрогской. Пробка протянулась от кольца до проспекта Горшкова — по Таганрогской.

Фото: yandex.ru/maps.

Еще одна пробка зарегистрирована в районе «Мегамага». Водителям сложно проехать по Восточному шоссе до Батайска. По данным сервиса, затор возник из-за поломки машины у одного из водителей.