Главврач больницы заявил о проблемах профессиональной диспансеризации в Ростовской области

Раньше профессиональной диспансеризацией занимался Центр профессиональной подготовки в Шахтах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главврач ЦРБ Аксайского района и глава общественного совета при региональном Минздаве Игорь Галеев рассказал о проблемах профессиональной диспансеризации в Ростовской области. По его словам, областное министерство несколько лет добивается внесения изменений в федеральное законодательство, регламентирующее проведение медосмотров.

По словам Галеева, раньше за здоровьем сотрудников предприятий следил Центр профессиональной подготовки в Шахтах. Он говорит, что учреждение выполняло задачу «безупречно»: специалисты выезжали на место, организовывали профилактории и комитеты медобеспечения. Сейчас же предприятия закупают эти услуги у частных медцентров.

— Закон определил, что надо соблюсти права того, кто закупает услугу по профдиспансеризации, и того, кто её продаёт. К примеру, пришёл человек, у него спросили, есть ли жалобы, он сказал, что нет — и всё. А через месяц у него, не дай бог, находят онкологическое заболевание, — приводи слова врача Donnews.ru.

Галеев говорит, что вот уже более пяти лет Минздрав области пытается добиться изменений в федеральном законодательстве. В частности, речь идет о том, чтобы профессиональной диспансеризацией занимались только государственные специализированные организации.