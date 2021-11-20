В Ростовской области спасли собаку, застрявшую на обломке моста посреди реки

Фото: ДПЧС Ростовской области.

В Белой Калитве спасли собаку, которая едва не погибла, оказавшись посреди реки. Об этом рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Животное попало в беду вечером 17 ноября. После звонка очевидцев на место приехали сотрудники местного поисково-спасательного отряда. Выяснилось, что собака находилась на обломке старого моста посреди реки Калитва.

Надев водолазные костюмы, спасатели добрались до пса вплавь. После этого через бурлящий поток они доставили животное на берег.

Собака не пострадала. Как она оказалась посреди реки, для спасателей осталось загадкой.