Погода в Ростове-на-Дону на 21 ноября 2021: прогноз синоптиков

Минусовая температура ожидается ночью. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на 21 ноября 2021: публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, каким будет последний выходной день.

В Ростове температура воздуха ночью составит +1 — 3 градуса, днем — +6 — 8 градусов. Ночью пройдет небольшой дождь, днем серьезных осадков не предвидится. Ожидается сильный ветер до 8 — 13 метров в секунду, возможны порывы до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области ночью столбик термометра может опуститься до -3. В большинстве районов пройдет дождь. Местами по области осадки сохранятся днем. В течение дня может потеплеть до +5 — 10 градусов. Средняя скорость ветра, как и в донской столице, составит 8 — 13 метров в секунду. Порывы могут усиливаться до 18 метров в секунду.