В Ростове отреставрируют старое здание театра музыкальной комедии

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В Ростове-на-Дону собираются отреставрировать старое здание театра музыкальной комедии. Об этом сообщил директор филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры Минкульта России по ЮФО и СКФО Андрей Шпаков.

Сейчас здание пребывает в полуразрушенном состоянии. По словам Шпакова, его в первую очередь защитили от вандалов: заколотили окна первых этажей, установили охрану, а также защитные коридоры.

— Театр музкомедии будет реставрировано, полностью сохранено, и никаких сомнений у ростовчан не может быть, что всё здание будет использоваться в тех исторических целях, в которых оно и задумывалось нашими предками, — прокомментировал Андрей Шпаков в эфире программы «Дон ТР».

Он пояснил, что перед реставрацией в здании пройдут исследовательские работы. Они стартуют весной 2022 года.