Еще 656 случаев заражения коронавирусом выявили в Ростовской области

От коронавируса вылечились еще 614 человек. Фото: Ксения Высотина

В Ростовской области число зараженных коронавирусом выросло на 656. С начала пандемии зарегистрировано 169 700 случаев. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

В стационарах остаются 4 377 пациентов с ковидом. Состояние 49 заболевших оценивается как тяжелое, они подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких.

За сутки выздоровели 614 человек, за все время — 144 451 житель области.

Подтвердилась смерть 38 зараженных. Среди них 22 женщины от 43 до 87 лет и 16 мужчин от 41 до 89 лет. У всех были диагностированы сопутствующие хронические заболевания. За все время пандемии жертвами вируса стали 8 391 житель Ростовской области.

По данным на 21 ноября, привились еще 5 068 человек. Всего вакцинировались 1794,46 тыс. жителей.