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Общество21 ноября 2021 11:19

В Ростовской области от коронавируса скончались 38 человек

Большинство жертв ковида — женщины
Михаил СТРИЖЕВ
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За сутки коронавирусом заразились 656 жителей области.

За сутки коронавирусом заразились 656 жителей области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 38 человек. Статистику о ситуации с ковидов публикует региональное правительство.

Подтвердилась смерть 22 женщин, младшей из которых было 43 года, старшей — 87 лет. Скончались 16 мужчин в возрасте от 41 до 69 лет. По официальным данным, у пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

В настоящее время лечение в стационарах проходят более четырех тысяч человек. 49 из них находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки ковидом заболели еще 656 жителей Ростовской области. Общее число зараженным с начала пандемии достигло 169 700. За все время выздоровел 144 451 зараженный, скончался 8391 человек.