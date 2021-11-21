В Ростовской области от коронавируса скончались 38 человек

За сутки коронавирусом заразились 656 жителей области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались 38 человек. Статистику о ситуации с ковидов публикует региональное правительство.

Подтвердилась смерть 22 женщин, младшей из которых было 43 года, старшей — 87 лет. Скончались 16 мужчин в возрасте от 41 до 69 лет. По официальным данным, у пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

В настоящее время лечение в стационарах проходят более четырех тысяч человек. 49 из них находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки ковидом заболели еще 656 жителей Ростовской области. Общее число зараженным с начала пандемии достигло 169 700. За все время выздоровел 144 451 зараженный, скончался 8391 человек.