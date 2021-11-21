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Общество21 ноября 2021 11:35

«Уфа» отрыла счет в матче с «Ростовом»

Гол забил Гамил Агаларов
Михаил СТРИЖЕВ
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Фото: ФК "Ростов".

Фото: ФК "Ростов".

«Уфа» открыла счет в матче с «Ростовом». Игра 150го тура РПЛ проходит на стадионе «Ростов Арена».

Первый гол забил Гамид Агаларов. Ботака головой скинул мяч на дальнюю штангу. Другой игрок отдал передачу вдоль ворот на Агаларова, и он забил с полуметра.

Однако после первого гола судья решил посмотреть повтор. Выяснилось, что Агаларов при подаче с углового упал с Дмитрием Полозом. После этого Полоз отбил мяч головой, и он попал прямо в руки Гамиду. В итоге арбитр назначил пенальти в ворота уфимцев.

Полоз реализовал пенальти, забросив мяч в правый нижний. Счет составил 1:1.