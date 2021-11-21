В Таганроге мужчину оштрафовали за пикет против QR-кодов

Фото: Алексей Булатов.

Жителя Таганрога Олега Валюнина оштрафовали за организацию пикета. Как сообщил общественник Виктор Кудряшов, мужчина выступал против введения QR-кодов.

Сам Валюнин пояснил, что вместе с другими жителями хотел выразить мнение по поводу новых правил. Для этого, как он утверждает. Специально было выбрано немноголюдное место на окраине Таганрога — Петрушинская балка.

— Мы озвучили мнение, возмущение по поводу QR кодов, вводимых в нашей стране, разделения, сегрегации людей. Мы выехали за город, чтобы не создавать ни ажиотажа, не привлекать лишнего внимания, — рассказал общественнику Олег Валюнин.

Тем не менее, по словам Валюнина, 18 ноября Таганрогский суд признал его виновным в организации несанкционированного пикета. Ему назначили штраф.