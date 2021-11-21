В Таганроге в массовом ДТП с грузовиком погибли трое, в том числе ребенок

Жертвой ДТП стал 14-летний подросток. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Таганроге ВАЗ столкнулся с грузовиков и еще одной легковушкой. Авария произошла на Николаевском шоссе 21 ноября около 13 часов.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2107» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «ДАФ». От удара легковушку отбросило на попутную «Ладу Гранту».

Жертвами ДТП стали три человека.

— Погибли водитель и пассажиры «ВАЗ-2107»: женщина 50 — 60 лет и 14-летний мальчик, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.